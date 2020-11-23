ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Решение КСУ не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных, - НАПК

Украина, Понедельник 23 ноября 2020 17:53
Решение КСУ не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных, - НАПК
Фото: НАПК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Решение Конституционного суда не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных. В Нацагентстве по предотвращению коррупции отметили, что уполномоченные продолжают выполнять свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Законность создания и деятельности института уполномоченных подразделений (лиц) не вызывает никакого сомнения, несмотря на решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционной часть их основных задач, предусмотренных ч. 2 ст. 13 ЗУ "О предотвращении коррупции", - указано в сообщении.

НАПК напоминает, что наделено полномочиями утверждать Типовое положение об уполномоченном подразделении (лице), а следовательно, и определять их задачи, права и обязанности.

Итак, сейчас уполномоченные могут выполнять следующие функции:

  • принятие антикоррупционной программы органа власти, изменений в нее,
  • предотвращение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений,
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
  • соблюдение правил этического поведения,
  • финансовый контроль,
  • организация работы внутренних и регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона,
  • получение и рассмотрение сообщений о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях,
  • сотрудничество с обличителями, обеспечение соблюдения их прав и гарантий защиты, предусмотренных законом.

Кроме того, уполномоченные могут предоставлять Нацагентству сведения о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений для внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Уполномоченные продолжают выполнять свою работу, пользуясь при этом всеми предоставленными им полномочиями, правами и выполняя обязанности, определенные Типовым положением. НАПК готово оказывать методическую поддержку и необходимые разъяснения для надлежащей работы уполномоченных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Конституционном суде обвинили НАПК в самоустранении от выполнения своих обязательств.

Как писало РБК-Украина, в НАПК заявили, что решение Конституционного суда Украины существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.

Так, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныкоррупцияНАПК

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь