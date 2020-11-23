Решение КСУ не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных, - НАПК

Фото: НАПК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение Конституционного суда не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных. В Нацагентстве по предотвращению коррупции отметили, что уполномоченные продолжают выполнять свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Законность создания и деятельности института уполномоченных подразделений (лиц) не вызывает никакого сомнения, несмотря на решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционной часть их основных задач, предусмотренных ч. 2 ст. 13 ЗУ "О предотвращении коррупции", - указано в сообщении.

НАПК напоминает, что наделено полномочиями утверждать Типовое положение об уполномоченном подразделении (лице), а следовательно, и определять их задачи, права и обязанности.

Итак, сейчас уполномоченные могут выполнять следующие функции:

принятие антикоррупционной программы органа власти, изменений в нее,

предотвращение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений,

предотвращение и урегулирование конфликта интересов,

соблюдение правил этического поведения,

финансовый контроль,

организация работы внутренних и регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона,

получение и рассмотрение сообщений о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях,

сотрудничество с обличителями, обеспечение соблюдения их прав и гарантий защиты, предусмотренных законом.

Кроме того, уполномоченные могут предоставлять Нацагентству сведения о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений для внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Уполномоченные продолжают выполнять свою работу, пользуясь при этом всеми предоставленными им полномочиями, правами и выполняя обязанности, определенные Типовым положением. НАПК готово оказывать методическую поддержку и необходимые разъяснения для надлежащей работы уполномоченных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Конституционном суде обвинили НАПК в самоустранении от выполнения своих обязательств.

Как писало РБК-Украина, в НАПК заявили, что решение Конституционного суда Украины существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.

Так, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.