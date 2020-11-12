ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Решение КСУ заблокировало проверку финотчетов партий для НАПК

Украина, Четверг 12 ноября 2020 10:31
Решение КСУ заблокировало проверку финотчетов партий для НАПК
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Решение Конституционного суда Украины существенно осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции утратило право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а следовательно и полноценно верифицировать информацию в отчетах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до решения КСУ агентство могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах партий их фактическим поступлением и расходам, в частности благодаря запросам к предприятиям и физлицам.

Политические партии ежеквартально направляют в НАПК отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, где предоставляют информацию о своей деятельности и ресурсах для ее финансирования. Ранее ведомство имело возможность проверять эту информацию, в том числе посредством запросов.

"Полноценный анализ этих отчетов является важным элементом предотвращения коррупции, ведь это помогает выявлять различные правонарушения, такие как представление политической партией заведомо недостоверных сведений в отчете. Избирателям это дает возможность понять, ведут политические партии честную финансовую политику", - отмечают в НАПК.

Напомним, в начале ноября в НАПК объяснили последствия решения Конституционного суда.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныпартияНАПК

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь