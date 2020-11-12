Конституционный суд обвинил НАПК в самоустранении от исполнения своих полномочий

Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)

В Конституционном суде обвинили Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в самоустранении от выполнения собственных обязанностей. Этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство.

Об этом сказано в заявлении Конституционного суда Украины.

В КСУ отметили, что НАПК систематически прикрываются решением Конституционного суда от 27 октября, из-за чего постоянно нарушают антикоррупционное законодательство и самоустраняются от исполнения полномочий.

"Непонимание решения суда или его осознанное ложное трактование в результате приводит к негативным последствиям в целом. Потому подчеркиваем, что КСУ по ходатайству участника конституционного производства может разъяснить порядок исполнения решения суда. Право на такое ходатайство имеют субъект представления, президент и глава парламента", - отметили в суде.

Ранее в НАПК заявили, что решение Конституционного суда Украины существенно осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.