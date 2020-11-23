Рішення КСУ не вплинуло на роботу антикорупційних уповноважених, - НАЗК

Фото: НАЗК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення Конституційного суду не вплинуло на роботу антикорупційних уповноважених. У Нацагентстві з запобігання корупції зазначили, що уповноважені продовжують виконувати свою роботу.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Законність утворення та діяльності інституту уповноважених підрозділів (осіб) не викликає жодного сумніву попри рішення Конституційного суду України, що визнав неконституційною частину їхніх основних завдань, передбачених ч. 2 ст. 13 ЗУ "Про запобігання корупції", - вказано у повідомленні.

НАЗК нагадує, що наділене повноваженнями затверджувати Типове положення про уповноважений підрозділ (особу), а отже, і визначати їхні завдання, права та обов’язки.

Отже, зараз уповноважені можуть виконувати такі функції:

прийняття антикорупційної програми органу влади, змін до неї,

запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням,

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,

дотримання правил етичної поведінки,

фінансовий контроль,

організація роботи внутрішніх та регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень закону,

отримання та розгляд повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення,

співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законом.

Крім того, уповноважені можуть надавати Нацагентству відомості про притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Уповноважені продовжують виконувати свою роботу, користуючись при цьому всіма наданими їм повноваженнями, правами та виконуючи обов’язки, визначені Типовим положенням. НАЗК готове надавати методичну підтримку та необхідні роз’яснення для належної роботи уповноважених", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Конституційному суді звинуватили НАЗК у самоусуненні від виконання власних обов'язків.

Як писало РБК-Україна, у НАЗК заявили, що рішення Конституційного суду України істотно ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій. Національне агентство з запобігання корупції не може повноцінно верифікувати інформацію в звітах.

Так, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.