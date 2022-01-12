Решение Кабмина о льготном газе для агрокомпаний приведет к схемам и злоупотреблениям, - экономист

"Это не правильно, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает… Оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть - это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня, может и не купить этот газ, потому что ей может и не хватить. Потому что кто-то купил", - отметил Фурса.

По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, создающих колоссальный потенциал для махинаций.

"Сказано, что компании должны покупать на бирже - 7 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн кубометров газа. Вам никто этого не запрещает. Ферросплавный завод - это столовка, где булочки делают. Они страдают он цен на газ? Страдают. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени заходит и покупает какой-либо объем газа. И никто не определяет", - подчеркнул Фурса.