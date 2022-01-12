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Рішення уряду про пільговий газ для агрокомпаній призведе до схем і зловживань, - економіст

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Київ, Середа 12 січня 2022 18:03
Рішення уряду про пільговий газ для агрокомпаній призведе до схем і зловживань, - економіст Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рішення уряду про регульовані ціни на газ для деяких аграрних компаній призведе виключно до зловживань і махінацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційного банкіра Сергія Фурси в ефірі "Радіо НВ".

"Це не є правильним, бо це взагалі більше схоже на схему і це взагалі поки що не працює… Воно не може працювати, тобто тут єдине, що є - це зловживання. Тут нічого більше немає. Хтось створює трейдера, купує просто по якійсь супердешевій ціні і заробляє на цьому гроші. А при цьому умовна пекарня, може й не купити цей газ, бо їй можливо може й не вистачити. Тому що хтось купив", - зазначив Фурса.

За його словами, сама постанова Кабміну містить масу протиріч, що створює колосальний потенціал для махінацій.

"Сказано, що компанії мають купувати на біржі - 7 тис. компаній, які в нас віднесли до переліку, які це потребують. Вони мають купити, але ніхто не каже, який об’єм газу вони можуть купити. Тобто у вас пекарня, де ви випікаєте три батони, можете прийти і купити 5 млн кубометрів газу. Вам ніхто цього не забороняє. Феросплавний завод - нього є столовка, де булочки роблять. Вони страждають він цін на газ? Страждають. І ця столовка створює трейдера або просто від свого імені заходить і купує будь-який об’єм газу. І ніхто не визначає", - наголосив Фурса.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

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