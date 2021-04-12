Нацполиция прокомментировала легализацию в Украине препаратов на основе каннабиса

Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины принимали участие в разработке проекта постановления Кабмина о разрешении использовать в медицинских целях некоторые препараты на основе каннабиса . Правоохранители объяснили, каким образом обеспечена минимизация рисков использования этих веществ наркопреступниками.

Отмечается, что во время разработки проекта постановления с целью возможности получения пациентами доступа к лекарственным средствам с содержанием производных веществ каннабиса была предусмотрена возможность использования веществ "Набилон" и "Набиксимолс" как в составе импортных лекарственных средств, так и для использования их в производстве соответствующих отечественных медицинских препаратов.

Вместе с тем также предусмотрены предохранители минимизации рисков использования этих веществ наркопреступниками в незаконном обороте наркотиков.

"Согласно постановлению Кабмина, оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набилон" (синтетический канабиноид, имитирующий действие особенно опасного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных средств", - отметили в полиции.