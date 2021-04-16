ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рішення Кабміну по ліках з каннабісом: експерт сказав, чому це не легалізація

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 08:47
Рішення Кабміну по ліках з каннабісом: експерт сказав, чому це не легалізація Фото: канабіс все ще залишається забороненим в Україні (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко, Уляна Безпалько

Рішення Кабінету міністрів про легалізацію деяких нових препаратів на основі канабісу не можна вважати легалізацією. Сам канабіс і його екстракт залишаються забороненими до обігу в Україні.

Про це заявив співорганізатор Маршу свободи за легалізацію медичного канабісу Тарас Ратушний, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

"Уряд вніс лише два препарату в таблицю №2. Варто звернути увагу, що це за препарати. З цього буде зрозуміла логіка рішення Кабміну", - заявив Ратушний.

Так, уряд вніс у перелік ліків з обмеженим обігом два на основі канабісу - "Набилон" і "Набиксимолс".

"Набилон" - це синтетична речовина, яка імітує дію тетрагідроканабінолу. Як пояснює Ратушний, дозвіл цього кошти не вирішить проблеми всіх пацієнтів, так як його призначають тільки при певних діагнозах. Його використовують проти деяких симптомів у онкохворих після хіміотерапії

Що стосується "Набиксимолса", то, на думку Ратушного, з цим препаратом можуть виникнути юридичні колізії та проблеми при реєстрації в Україні. Це засіб рослинного походження: в ньому по 50% ТГК і КБД. Його використовують, щоб спазми при розсіяному склерозі.

За словами експерта, дозволивши ці кошти, в Кабміні хочуть збити градус дискусії навколо легалізації медичного канабісу.

"Це "мильна бульбашка", розрахований на інформаційну площину, щоб донести меседж, що у нас тут нібито сталася якась легалізація медичного канабісу та проблеми пацієнтів вирішені. Насправді, не вирішені, як і проблема наукових досліджень. Для пацієнтів запропонували синтетичні замінники, які значно звужують застосування препаратів на основі канабісу, навіть у порівнянні з тими, що використовуються в інших європейських країнах", - додав Ратушний.

Нагадаємо, 9 квітня Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу.

Пізніше в Національній поліції пояснили, яким чином забезпечена мінімізація ризиків використання цих речовин наркопреступниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство наркотики легализация
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу