Украина вводит санкции против археологов из-за раскопок в Крыму

Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Черныш рассказал, какие компании попали в санкционный список против России

В санкционный список против России, который подготовила Украина, внесены не только политики и бизнесмены, но и, в частности, археологи, которые незаконно осуществляли раскопки в Крыму. Об этом заявил министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает РБК-Украина со ссылкой на Zik.

"В перечне (санкционном, - ред.) есть даже имена археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в Крыму. Поэтому мы называем этих людей по двум причинам: прежде всего, требуем, чтобы с ними не было официальных контактов. А также отмечаем, что, несмотря на сложившуюся международную практику, они проводили в рамках оккупации незаконную деятельность", - заявил министр.

Он добавил, что таким образом создается отрицательный имидж, и эти люди "выпадают из профессионального сообщества".

Относительно того, когда санкции против РФ будут обнародованы, министр отметил, что там очень много персональных данных, в том числе физических лиц, поэтому такая работа отнимает очень много времени.

Черныш также рассказал, что в список, помимо прочих, попали компании, связанные со строительством Керченского моста и бизнес, который работает с российской "оборонкой".

Министр подчеркнул, что новые санкции Украины не связаны с тем, что Россия недавно ввела свои.

"Наоборот, россияне знали, что мы готовим санкции и им нужно было просто продемонстрировать что-то и со своей стороны", - отметил Черныш.

Напомним, 25 декабря Кабинет министров Российской Федерации (РФ) обнародовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.