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Решение Барышевского райсуда по Рожковой отменено

Новости » Экономика    23.09.2019 - 14:02
Решение Барышевского райсуда по Рожковой отменено
Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova

НБУ победил в споре с Баришивским райсудом

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете первому заместителю главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили пресс-службе, в своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы:

  • суд не имеет права устанавливать НБУ и членам его правления запрет исполнять обязанности;
  • законодательством не предусмотрена возможнось прекращения, приостановления или запрета выполениня полномочий заместителя главы НБУ "по решению суда".

Как сообщало РБК-Украина,11 июня 20196 года Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Напомним, в мае в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожковій исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.

Отметим, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. В мае 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Рожковой своих должностных обязанностей.

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