Решение Барышевского райсуда по Рожковой отменено

НБУ победил в споре с Баришивским райсудом
Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете первому заместителю главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили пресс-службе, в своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы:
Как сообщало РБК-Украина,11 июня 20196 года Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.
Напомним, в мае в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожковій исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.
Отметим, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. В мае 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Рожковой своих должностных обязанностей.