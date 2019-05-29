Суд рассмотрит отстранение Рожковой с должности замглавы НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Дело будет рассматривать Окружной административный суд города Киева

Окружной административный суд города Киева рассмотрит вопрос о запрете Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя председателя Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, такая мера может быть применена в качестве обеспечения иска народного депутата Юрия Савчука (фракция "Народный фронт") до рассмотрения дела по существу.

По данным суда, Савчук подал иск к главе НБУ Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совета НБУ, третье лицо -НБУ.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой относительно незаконного содействия третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность главы НБУ Якова Смолия и Совета НБУ относительно не совершения действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать.

Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу, сообщили в суде.

Как сообщало РБК-Украина, закон о Национальном банке содержит исчерпывающий перечень увольнения членов правления НБУ.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий 23 мая заявил, что он и члены его команды в центробанке не собираются уходить в отставку.