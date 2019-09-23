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Ухвалу Баришівського райсуду щодо Рожкової скасовано

Новини » Економіка    23.09.2019 - 14:02
Ухвалу Баришівського райсуду щодо Рожкової скасовано
Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova

НБУ переміг у суперечці з Баришивським райсудом

Київський апеляційний суд скасував ухвала Баришівського райсуду Київської області про заборону першому заступнику голови Національного банку України (НБУ) Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, у своїй апеляційній скарзі НБУ звертав увагу суду на такі аргументи:

  • суд не має права встановлювати НБУ та членам його Правління заборону виконувати повноваження;
  • законодавством не передбачено можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника голови НБУ "за рішенням суду".

Як повідомляло РБК-Україна,11 червня 20196 року Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

Нагадаємо, у травні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з вимогою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Відзначимо, у минулому році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. У травні 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовільнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Рожковою своїх посадових обов’язків.

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