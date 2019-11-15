Реприватизация "Укртелекома" заблокирует инвестиции в Украину, - эксперты

Иллюстративное фото (facebook.com pr ukrtelecom)

Эксперты спрогнозировали последствия реприватизации "Укртелекома"

Реприватизация "Укртелекома" помешает притоку инвестиций, которые планирует привлечь правительство в рамках кампании большой приватизации-2020. Об этом заявили эксперты в статье "Приватизация на французский манер".

Как отмечается, правительство планирует в 2020 году провести масштабную приватизацию, но у потенциальных инвесторов есть серьезные опасения относительно того, стоит ли вкладывать в страну, где идут разговоры о реприватизации.

"Показательный для инвесторов критерий - "Укртелеком". Если здесь будут нарушаться права инвесторов, которые уже приобрели предприятия, то о чем говорить с потенциальными инвесторами?", - приводит слова политолога Владимира Фесенко издание.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, разговоры о реприватизации могут быть фрагментом борьбы с одним из олигархов, владельцем "Укртелекома".

"Однако даже если и так, то в данный момент любые посылы о реприватизации от представителей государства просто опасны, а реприватизация сама по себе – нецелесообразна", - считает он.

Кроме того, Кушнирук обращает внимание, что в случае реприватизации инвестору придется возвращать 10,5 млрд грн, а таких денег в госбюджете нет. Да и продать повторно предприятие по такой цене, по его мнению, уже не получится, потому что сейчас "Укртелеком" стоит значительно дешевле.

На недопустимости реприватизации также подчеркивает один из авторов Доктрины экономической безопасности Анатолий Амелин, который считает, что это станет плохим сигналом для инвесторов.

"Важно понимать: если мы сделаем хотя бы один шаг в сторону реприватизации, приватизацию мы нормально не проведем. Потому что любой инвестор видит пример. Любой актив, который будет реприватизирован, создает прецедент. И подобные прецеденты очень опасны для будущего инвестиционного климата нашей страны", - уверен Амелин.

Напомним, ранее экономист Алексей Кущ выразил мнение, что возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. Он считает, что национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, однако выручить за него бывшие 10,575 млрд грн уже не удастся, нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.