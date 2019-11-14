Возвращение "Укртелекома" в госсобственность - это схема для выкачивания средств из бюджета, - эксперт

Иллюстративное фото (facebook.com pr ukrtelecom)

Политолог напомнил, что в случае реприватизации "Укртелекома" государство должно вернуть нынешнему владельцу 10,6 млрд грн

Возвращение "Укртелекома" в государственную собственность - это схема для выкачивания средств из госбюджета. Об этом написал политолог Николай Давидюк на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, что в случае реприватизации "Укртелекома" государство должно вернуть нынешнему владельцу как минимум сумму, уплаченную за компанию (10,6 млрд грн), однако целесообразность такого шага вызывает сомнения.

"Не менее странной и несбалансированной выглядит политика правительства, когда внедряется целый рынок земли чтобы на налогах завести 7,2 млрд грн с продажи, а в то же время планируется реприватизировать "Укртелеком", потратив 10 млрд. То есть минус 3 миллиарда из бюджета", - написал Давидюк.

По его мнению, возвратом "Укртелекома" в государственную собственность пытаются создать схему для выкачивания средств из государственного бюджета.

"Как с "Укртелекомом", когда хотят вернуть его в госсобственность, чтобы через него "доить" госбюджет, как это происходит через "Укрзалізницю" и сотни других государственных предприятий, большинство из которых искусственно убыточны. То есть, создают очередной схемотоз для чиновников и олигархов", - написал Давидюк.

Фото: facebook.com/davydiuk

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая - 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины. Кроме того, эксперты отмечают, что возвращение в госсобственность "Укртелекома" спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.