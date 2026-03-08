Репресії в окупованій Херсонській області: хто потрапляє під підозру

Нагадуємо, що Кремль активно поширює дезінформацію про нібито неминучу перемогу Росії на полі бою, намагаючись схилити Захід до відмови від підтримки України, тоді як реальні дані значно спростовують ці заяви.

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні не зайшла в глухий кут, наголошуючи на тому, що успіхи української армії та значні втрати російських військ продовжують визначати перебіг бойових дій.