Репресії кримських татар Росією: окупанти утримують десятки людей у таємних нелегальних місцях

За його словами, крім офіційних місць ув'язнення, росіяни утримують десятки людей у таємних нелегальних місцях, як у Чонгарі в Херсонській області. Там затриманих катують і змушують підписувати потрібні для ФСБ свідчення.

Чубаров зауважив, що тільки за перший квартал 2024 року в Криму було проведено 33 обшуки і 41 затримання. Серед затриманих 18 є кримськими татарами, що свідчить про цілеспрямовані репресії проти корінного народу півострова.

Він підкреслює, що через існування таких таємних в'язниць люди можуть просто безслідно зникнути. Доля багатьох затриманих досі невідома.