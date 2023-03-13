ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Репетиція перед великою акцією. Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 10:02
Репетиція перед великою акцією. Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном Фото: Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталія Гурковська

Підрив ділянки залізничної колії партизанами в Херсонській області є "репетицією" перед масштабною акцією. Таким чином партизани допомагають Силам оборони тримати під контролем логістику ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію необхідно трошки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші", - сказала вона.

За її словами, партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.

Як повідомлялось, в Херсонській області, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху “Атеш” підірвали залізничну колію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто