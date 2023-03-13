Репетиция перед большой акцией. Гуменюк высказалась о подрыве железной дороги под Херсоном

Подрыв участка железнодорожного пути партизанами в Херсонской области является "репетицией" перед масштабной акцией. Таким образом, партизаны помогают Силам обороны держать под контролем логистику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", - сказала она.