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Репетиция перед большой акцией. Гуменюк высказалась о подрыве железной дороги под Херсоном

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 10:02
Репетиция перед большой акцией. Гуменюк высказалась о подрыве железной дороги под Херсоном Фото: Гуменюк высказалась о подрыве железной дороги под Херсоном (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталия Гурковская

Подрыв участка железнодорожного пути партизанами в Херсонской области является "репетицией" перед масштабной акцией. Таким образом, партизаны помогают Силам обороны держать под контролем логистику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", - сказала она.

Как сообщалось, в Херсонской области, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск, участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожную дорогу.

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Херсон Херсонская область
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