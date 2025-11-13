Не "репараційний кредит": в Єврокомісії озвучили нові варіанти фінансування України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європейський парламентом вперше припустила, що можуть бути інші варіанти фінансування України окрім росактивів - якщо план створення "репараційного кредиту" не матиме успіху.

Бельгія, найбільший холдер заморожених активів Росії (бельгійський депозитарій Euroclear утримує більшість активів російського Центробанку в ЄС), чинить затятий спротив ідеї ЄС надати Україні 140 мільярдів євро, використавши російські статки. Тому ЄС змушений шукати альтернативу.

Якщо постійні перешкоди з боку Бельгії не буде подолано, фон дер Ляєн запропонувала два варіанти, як можна забезпечити фінансування України:

випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для погашення національними капіталами;

доручити кожній країні фінансувати Україну самостійно через національні бюджети.

Проте видання зазначає, що обидва варіанти є неприйнятними для країн, які вже й так мають високий рівень державного боргу - наприклад, це Франція та Італія.

"Використання активів Росії... є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати Росії зрозуміти, що час не на її боці", - заявила фон дер Ляєн під час виступу.