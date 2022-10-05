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"Ренн" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

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Середа 05 жовтня 2022 12:20
"Ренн" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Динамо" перед матчем УПЛ проти "Миная" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У третьому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 французький "Ренн" прийме київське "Динамо".

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Ренн" – "Динамо" відбудеться 6 жовтня у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Матч коментуватиме Вадим Скічко.

На вихідних "Динамо" зуміло покращити справи в чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу перемогла "Минай" на виїзді завдяки голу Віктора Циганкова. В активі "динамівців" 6 очок і 9-те місце в УПЛ після п'яти турів. Столичний гранд із матчем у запасі.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Реала" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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