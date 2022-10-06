"Ренн" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

"Ренн" – "Динамо"

6 жовтня, 22:00, Ренн, "Роазон Парк", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Український гранд після серії з п'яти поразок поспіль у всіх турнірах почав демонструвати ознаки одужання. Принаймні в УПЛ "біло-сині" зуміли набрати 6 очок із шести можливих. Хоча між двома мінімальними перемогами над скромними "Львовом" і "Минаєм" київський клуб примудрився програти АЕКу з Ларнаки в Європі.

Ця невдача неабияк похитнула шанси "Динамо" на продовження боротьби в єврокубках навесні. Бодай у Лізі конференцій. Щоправда, нічия "Фенербахче" та "Ренна" зробила відставання киян від трьох суперників у квартеті B не таким і катастрофічним. Та набирати очки на французькій землі – обов'язкове завдання.

Головною перепоною на шляху до позитивного результату залишаються хронічні проблеми "Динамо" в атаці. За 12 офіційних матчів нинішнього сезону форварди "біло-синіх" забили "аж" один м'яч. Та й той юний Ванат оформив у програному "Зорі" двобої у чемпіонаті (2:3). Сподівань же на осяяння Циганкова для успіху на європейській арені замало.

Не додасть оптимізму Мірчі Луческу та вболівальникам "Динамо" форма суперника. "Ренн" не програвав із кінця серпня, перемоги в Лізі 1 узявся чергувати з нічиїми та зумів набрати очки з традиційними фаворитами – "Монако" та "Марселем". Нині "червоно-чорні" всерйоз претендують на шостий поспіль вихід у єврокубки.

Влітку "Ренн" продав футболістів на 70 млн євро та інвестував усі виручені кошти в нових виконавців. На "Парк Роазон" переїхали форварди Гуїрі (10 матчів, 2 голи, 2 асисти) та Калімуендо (5 поєдинків, 1 м'яч, 2 асисти), центрбеки Теате (11 матчів, 2 голи) та Родон (10 поєдинків, 1 м'яч), а ще суперветеран-голкіпер Манданда. Усі вони дають результат тут і зараз, без історій про адаптацію.

Дискваліфіковані: Траоре ("Ренн")

Травмовані: Омарі, Сантамарія, Сулемане – Бущан, Шапаренко, Супряга

Орієнтовні склади на матч "Ренн" – "Динамо"

"Ренн": Манданда – Ассіньйон, Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Те – Буріжо, Дуе, Тер'є – Гуїрі

"Динамо": Бойко – Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Навіть одне набране очко на виїзді стане добрим результатом для "Динамо". Та виклик полягає у тому, що "Ренн" не буде пасивним спостерігачем на "Роазон Парк". За такої диспозиції суперників "біло-синім" потрібно забивати на виїзді для підвищення шансів на успіх. Проте, проблеми в лінії атаки команди Луческу такі серйозні, що організація гола навіть у чемпіонаті України перетворилася у справжню муку.