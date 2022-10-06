"Ренн" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

"Ренн" – "Динамо"

6 октября, 22:00, Ренн, "Роазон Парк", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Украинский гранд после серии из пяти поражений подряд во всех турнирах начал демонстрировать признаки выздоровления. По крайней мере, в УПЛ "бело-синие" сумели набрать 6 очков из шести возможных. Хотя между двумя минимальными победами над скромными "Львовом" и "Минаем" киевский клуб умудрился проиграть АЕКу из Ларнаки в Европе.

Эта неудача изрядно подкосила шансы "Динамо" на продолжение борьбы в еврокубках весной. Хотя бы в Лиге конференций. Правда, ничья "Фенербахче" и "Ренна" сделала отставание киевлян от трех соперников в квартете B не столь катастрофическим. Но набирать очки на французской земле – обязательная задача.

Главным препятствием на пути к положительному результату остаются хронические проблемы "Динамо" в атаке. За 12 официальных матчей нынешнего сезона форварды "бело-синих" забили "аж" один мяч. Да и тот юный Ванат оформил в проигранном "Заре" поединке в чемпионате (2:3). Надежд на озарение Цыганкова для успеха на европейской арене мало.

Не добавит оптимизма Мирче Луческу и болельщикам "Динамо" форма соперника. "Ренн" не проигрывал с конца августа, победы в Лиге 1 взялся чередовать с ничьими и сумел набрать очки с традиционными фаворитами – "Монако" и "Марселем". Ныне "красно-черные" всерьез претендуют на шестой выход в еврокубки подряд.

Летом "Ренн" продал футболистов на 70 млн евро и инвестировал все вырученные средства в новых исполнителей. На "Парк Роазон" переехали форварды Гуири (10 матчей, 2 гола, 2 ассиста) и Калимуэндо (5 поединков, 1 мяч, 2 ассиста), центрбеки Теате (11 матчей, 2 гола) и Родон (10 поединков, 1 мяч), а еще суперветеран-голкипер Манданда. Все они приносят результат здесь и сейчас, без историй об адаптации.

Дисквалифицированные: Траоре ("Ренн")

Травмированные: Омари, Сантамария, Сулемане – Бущан, Шапаренко, Супряга

Ориентировочные составы на матч "Ренн" – "Динамо"

"Ренн": Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Те – Бурижо, Дуэ, Терье – Гуири

"Динамо": Бойко – Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Даже одно набранное очко на выезде станет хорошим результатом для "Динамо". Однако вызов состоит в том, что "Ренн" не будет пассивным наблюдателем на "Роазон Парк". При такой диспозиции соперников "бело-синим" нужно забивать на выезде для повышения шансов на успех. Тем не менее, проблемы в линии атаки команды Луческу столь серьезны, что организация гола даже в чемпионате Украины превратилась в настоящее мучение.