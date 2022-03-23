Renault останавливает работу завода в Москве

Сегодня компания Renault провела заседание совета директоров. Приняла решение прекратить деятельность завода в Москве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.
"С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в Москве прекращена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", - пишет пресс-служба компании.
Также Renault вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал клиентов и другие предприятия бойкотировать против компании Renault.
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