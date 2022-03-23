UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Renault останавливает работу завода в Москве

Фото: Renault останавливает работу завода в Москве (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня компания Renault провела заседание совета директоров. Приняла решение прекратить деятельность завода в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.

"С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в Москве прекращена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", - пишет пресс-служба компании.

Также Renault вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал клиентов и другие предприятия бойкотировать против компании Renault.

Война России против Украины длится двадцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваРоссийская ФедерацияУкраина