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Renault зупиняє роботу заводу у Москві

Фото: Renault зупиняє роботу заводу у Москві (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні компанія Renault провела засідання ради директорів. Прийняла рішення припинити діяльність заводу у Москві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Renault.

"Відсьогодні діяльність Renault Group на заводі у Москві припинено. Renault Group нагадує, що вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій", - пише пресслужба компанії.

Також Renault вимушена переглянути свій фінансовий прогноз на 2022 рік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав клієнтів й інші підприємства бойкотувати проти компанії Renault.

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