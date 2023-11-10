РЕН-ТВ та "Известия". Канада запровадила санкції проти РФ за військову пропаганду

Так, до російського санкційного списку внесли шість юридичних осіб і дев'ять фізичних.

"Канада запроваджує санкції проти компаній, які розміщують і підтримують різні платформи, що використовуються для поширення російської дезінформації, включно зі ЗМІ, газетами та вебсайтами", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, санкції ввели проти:

Некомерційного партнерства "Центр соціально-консервативної політики";

Інституту держави і права Російської академії наук (РАН);

російського проєкту Russia Beyond;

газети "Известия";

газети "Парламентская газета";

каналу РЕН-ТВ.

Санкції Канади проти РФ

Раніше Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили інститути, громадські організації та фізичні особи.

У цей час Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів та заводів.

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