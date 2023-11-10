РЕН-ТВ и "Известия". Канада ввела санкции против РФ за военную пропаганду

Канада ввела новый пакет санкций против России. В частности, за дезинформацию и военную пропаганду против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на санкционный список.
Так, в российский санкционный список внесли шесть юридических лиц и девять физических.
"Канада вводит санкции против компаний, которые размещают и поддерживают различные платформы, используемые для распространения российской дезинформации, включая СМИ, газеты и веб-сайты", - говорится в сообщении.
В частности, санкции ввели против:
Санкции Канады против РФ
Ранее Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.
В это время Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.
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