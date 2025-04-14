Для ремонту та обслуговування: які інструменти повинні бути у гаражі автовласника

Якщо вже в автомобіліста є гараж, було б дивним не мати у ньому відповідний інструмент. Що саме може знадобитись автовласникові на випадок дрібного ремонту чи обслуговування власними силами?

На вживаному автомобілі час від часу трапляється чимало дрібних негараздів, які навіть непідготований власник цілком міг би усунути власними руками – без поїздки на СТО. Але для цього потрібно мати під рукою дещо з слюсарного та суто гаражного інструменту.

Проте зазначимо, що на сучасній машині для елементарної заміни, наприклад, фільтра може знадобитись якісь непересічний інструмент. Але і обов’язковий для колишніх часів набір ріжкових ключів та стандартних голівок автомобілістові не буде зайвим. Власне, згадаємо усі по черзі.

Стандартний інструмент

Базовий комплект, який має завжди бути неподалік верстака, може знадобитись і при клопотах з автомобілем, і для сервісу дитячого велосипеда, і навіть при ремонті меблів у дома. І підібрати для гаража такий набір засобів буде найпростіше.

Ключі . Ріжкові та так звані накидні гайкові ключі найчастіше бувають затребувані у розмірності зіва від 8 до 19 мм. Причому кожного розміру краще мати по два примірники, або замість пари для всіх розмірів придбати один розвідний ключ чи розсувні пасатижі з паралельним розведенням губок.

. Ріжкові та так звані накидні гайкові ключі найчастіше бувають затребувані у розмірності зіва від 8 до 19 мм. Причому кожного розміру краще мати по два примірники, або замість пари для всіх розмірів придбати один розвідний ключ чи розсувні пасатижі з паралельним розведенням губок. Викрутки . Розмаїття розмірів і типів викруток просто неосяжне. Але найбільш затребуваним у гаражі будуть такі викрутки: по-перше, з пласким шліцом завширшки 6–7 мм, і по-друге, викрутка з хрестоподібним жалом з шириною хреста біля 5 мм. Найбільш універсальна довжина для обох – близько 10 см. Також майте на увазі, що у продажу є також зручні варіанти у вигляді однієї викрутки із змінними робочими частинами різних стандартів.

. Розмаїття розмірів і типів викруток просто неосяжне. Але найбільш затребуваним у гаражі будуть такі викрутки: по-перше, з пласким шліцом завширшки 6–7 мм, і по-друге, викрутка з хрестоподібним жалом з шириною хреста біля 5 мм. Найбільш універсальна довжина для обох – близько 10 см. Також майте на увазі, що у продажу є також зручні варіанти у вигляді однієї викрутки із змінними робочими частинами різних стандартів. Зірочки та шестигранники . Під капотом тепер частенько зустрічаються "внутрішні шестигранники" та "зірочки". Вони стандартизовані, але все одно їх є велика кількість: "зірочки" Torx, "захищений" Torx, "внутрішні шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник тощо. Тож слід перш за все придивіться, які з них зустрічаються на вашій машині.

. Під капотом тепер частенько зустрічаються "внутрішні шестигранники" та "зірочки". Вони стандартизовані, але все одно їх є велика кількість: "зірочки" Torx, "захищений" Torx, "внутрішні шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник тощо. Тож слід перш за все придивіться, які з них зустрічаються на вашій машині. Плоскогубці (пасатижі) . Багатофункціональний інструмент, який бажано мати у двох розмірах – у великому і в малому, але в обох випадках – у гарному стані, з несточеними гранями всередині губок. При тому хоча б одні бажано мати з пристроєм для перекушування дротів та цвяхів.

. Багатофункціональний інструмент, який бажано мати у двох розмірах – у великому і в малому, але в обох випадках – у гарному стані, з несточеними гранями всередині губок. При тому хоча б одні бажано мати з пристроєм для перекушування дротів та цвяхів. Автомобільна специфіка. Крім інструменту загальнопромислового призначення на гаражі може знадобитись дещо суто автомобільне – типу свічкового ключа з шарніром та зйомника оливного фільтра. При тому намагайтеся купувати ці пристосування в універсальному виконанні, щоб вони підходили не тільки для вашої нинішньої машини, а й можливо, для майбутньої. При тому майте на увазі, що деякі подібні спецінструменти можуть додатково знадобитись під час конкретного ремонту. Але якщо це не пересічна сервісна операція на кшталт заміни фільтра, не поспішайте купувати ї завчасно – потурбуєтесь про це вже безпосередньо перед ремонтом, якщо у вас дійде до нього справа.

Коротко

Не намагайтесь купувати для комплектації свого любительського гаража дуже дорогі інструменти – такі знадобляться тільки тим, хто ремонтує машини на професійній основі. При тому для гаражних робіт на любительському рівні достатньо буде інструменту середньої якості. Щодо цього краще порадитись навіть не в магазині, а у невеликій автомайстерні, де механіки не мають коштів на дорогий фірмовий інструмент і обходяться компромісними рішеннями.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.