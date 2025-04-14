Для ремонта и обслуживания: какие инструменты должны быть в гараже автовладельца

Если уж у автомобилиста есть гараж, было бы странным не иметь в нем соответствующий инструмент. Что именно может понадобиться автовладельцу на случай мелкого ремонта или обслуживания собственными силами?

На подержанном автомобиле время от времени случается немало мелких неполадок, которые даже неподготовленный владелец вполне мог бы устранить собственными руками - без поездки на СТО. Но для этого нужно иметь под рукой кое-что из слесарного и чисто гаражного инструмента.

Однако отметим, что на современной машине для элементарной замены, например, фильтра может понадобиться какой-то незаурядный инструмент. Но и обязательный для прежних времен набор рожковых ключей и стандартных головок автомобилисту не будет лишним. Собственно, вспомним все по порядку.

Стандартный инструмент

Базовый комплект, который должен всегда быть неподалеку верстака, может понадобиться и при хлопотах с автомобилем, и для сервиса детского велосипеда, и даже при ремонте мебели в доме. И подобрать для гаража такой набор средств будет проще всего.

Ключи . Рожковые и так называемые накидные гаечные ключи чаще всего бывают востребованы в размерности зева от 8 до 19 мм. Причём каждого размера лучше иметь по два экземпляра, либо вместо пары для всех размеров приобрести один разводной ключ или раздвижные пассатижи с параллельным разведением губок.

. Рожковые и так называемые накидные гаечные ключи чаще всего бывают востребованы в размерности зева от 8 до 19 мм. Причём каждого размера лучше иметь по два экземпляра, либо вместо пары для всех размеров приобрести один разводной ключ или раздвижные пассатижи с параллельным разведением губок. Отвертки . Разнообразие размеров и типов отверток просто необъятное. Но наиболее востребованным в гараже будут такие отвертки: во-первых, с плоским шлицем шириной 6-7 мм, и во-вторых, отвертка с крестообразным жалом с шириной креста около 5 мм. Наиболее универсальная длина для обеих - около 10 см. Также имейте в виду, что в продаже есть также удобные варианты в виде одной отвертки со сменными рабочими частями разных стандартов.

. Разнообразие размеров и типов отверток просто необъятное. Но наиболее востребованным в гараже будут такие отвертки: во-первых, с плоским шлицем шириной 6-7 мм, и во-вторых, отвертка с крестообразным жалом с шириной креста около 5 мм. Наиболее универсальная длина для обеих - около 10 см. Также имейте в виду, что в продаже есть также удобные варианты в виде одной отвертки со сменными рабочими частями разных стандартов. Звездочки и шестигранники . Под капотом теперь частенько встречаются "внутренние шестигранники" и "звездочки". Они стандартизированы, но все равно их есть большое количество: "звездочки" Torx, "защищенный" Torx, "внутренние шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник и т.д. Поэтому следует прежде всего присмотритесь, какие из них встречаются на вашей машине.

. Под капотом теперь частенько встречаются "внутренние шестигранники" и "звездочки". Они стандартизированы, но все равно их есть большое количество: "звездочки" Torx, "защищенный" Torx, "внутренние шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник и т.д. Поэтому следует прежде всего присмотритесь, какие из них встречаются на вашей машине. Плоскогубцы (пассатижи) . Многофункциональный инструмент, который желательно иметь в двух размерах - в большом и в малом, но в обоих случаях - в хорошем состоянии, с несточенными гранями внутри губок. При этом хотя бы одни желательно иметь с устройством для перекусывания проводов и гвоздей.

. Многофункциональный инструмент, который желательно иметь в двух размерах - в большом и в малом, но в обоих случаях - в хорошем состоянии, с несточенными гранями внутри губок. При этом хотя бы одни желательно иметь с устройством для перекусывания проводов и гвоздей. Автомобильная специфика. Кроме инструмента общепромышленного назначения на гараже может понадобиться кое-что сугубо автомобильное - типа свечного ключа с шарниром и съемника масляного фильтра. При этом старайтесь покупать эти приспособления в универсальном исполнении, чтобы они подходили не только для вашей нынешней машины, но и возможно, для будущей. При том имейте в виду, что некоторые подобные специнструменты могут дополнительно понадобиться во время конкретного ремонта. Но если это не заурядная сервисная операция вроде замены фильтра, не спешите покупать их заблаговременно - побеспокоитесь об этом уже непосредственно перед ремонтом, если у вас дойдет до него дело.

Вкратце

Не пытайтесь покупать для комплектации своего любительского гаража очень дорогие инструменты - такие понадобятся только тем, кто ремонтирует машины на профессиональной основе. При этом для гаражных работ на любительском уровне достаточно будет инструмента среднего качества. По этому поводу лучше посоветоваться даже не в магазине, а в небольшой автомастерской, где механики не имеют средств на дорогой фирменный инструмент и обходятся компромиссными решениями.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.