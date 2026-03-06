Ремонту не було по 20-30 років. Стало відомо, чому дороги в Києві - у жахливому стані

Після зими стан столичних доріг суттєво погіршився. На багатьох ділянках асфальт розвалюється разом із прилеглими конструкціями, а час у дорозі для водіїв зріс утричі.

РБК-Україна у матеріалі "Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт" розбиралося в причинах проблем на автошляхах.

Головне: Причина колапсу: Відсутність вчасних капітальних робіт протягом 20-30 років призвела до старіння матеріалів.

Відсутність вчасних капітальних робіт протягом 20-30 років призвела до старіння матеріалів. Масштаб: На окремих ділянках, зокрема на Окружній, руйнуються навіть бетонні відбійники.

На окремих ділянках, зокрема на Окружній, руйнуються навіть бетонні відбійники. Поточний стан: За зиму кількість ям значно зросла порівняно з теплим періодом.

За зиму кількість ям значно зросла порівняно з теплим періодом. Виконані роботи: ШЕУ вже відновили 8 269 кв. м доріг; ямковий ремонт триває і в Київській області.

ШЕУ вже відновили 8 269 кв. м доріг; ямковий ремонт триває і в Київській області. Стандарти: Якісно покладений асфальт у Києві служить 5-7 років, хоча за нормою має триматися мінімум 3 роки.

Основні причини руйнування

КК "Київавтодор" пояснює, що критична ситуація пов’язана з надмірним старінням покриття, яке не бачило капітального ремонту десятиліттями.

Фахівці зазначають, що ямковість на дорогах виникає непрогнозовано, проте взимку цей процес прискорюється. Головними факторами "сходу" асфальту разом зі снігом називають:

зношеність покриття - більшість вулиць Києва капітально не ремонтували по 20-30 років, що призвело до глибокого руйнування дорожнього одягу;

- більшість вулиць Києва капітально не ремонтували по 20-30 років, що призвело до глибокого руйнування дорожнього одягу; погодні умови - часті цикли замерзання та розмерзання води в тріщинах;

- часті цикли замерзання та розмерзання води в тріщинах; навантаження - неконтрольований рух великовагового транспорту містом.

Водночас у компанії підкреслюють: на ділянках, де капремонт проводили протягом останніх 5-7 років, серйозних пошкоджень майже немає.

Де вже тривають роботи

Попри обмежене фінансування в умовах війни, ремонтні бригади вже вийшли на дороги в усіх районах Києва. Пріоритет надають магістралям загальноміського значення та вулицям, якими курсує громадський транспорт.

Станом на сьогодні дорожники вже відремонтували понад 8 200 квадратних метрів покриття. З настанням стабільного тепла почнуться роботи з герметизації тріщин, що має запобігти подальшому розриву полотна.