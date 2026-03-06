ua en ru
Ремонту не було по 20-30 років. Стало відомо, чому дороги в Києві - у жахливому стані

12:03 06.03.2026 Пт
2 хв
Після зими ями з’явилися навіть там, де асфальт ще тримався
aimg Тетяна Веремєєва aimg Катерина Гончарова
Ремонту не було по 20-30 років. Стало відомо, чому дороги в Києві - у жахливому стані Фото: Ремонт доріг у Києві (facebook.com/kyivavtodor)

Після зими стан столичних доріг суттєво погіршився. На багатьох ділянках асфальт розвалюється разом із прилеглими конструкціями, а час у дорозі для водіїв зріс утричі.

РБК-Україна у матеріалі "Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт" розбиралося в причинах проблем на автошляхах.

Читайте також: Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня

Головне:

  • Причина колапсу: Відсутність вчасних капітальних робіт протягом 20-30 років призвела до старіння матеріалів.
  • Масштаб: На окремих ділянках, зокрема на Окружній, руйнуються навіть бетонні відбійники.
  • Поточний стан: За зиму кількість ям значно зросла порівняно з теплим періодом.
  • Виконані роботи: ШЕУ вже відновили 8 269 кв. м доріг; ямковий ремонт триває і в Київській області.
  • Стандарти: Якісно покладений асфальт у Києві служить 5-7 років, хоча за нормою має триматися мінімум 3 роки.

Основні причини руйнування

КК "Київавтодор" пояснює, що критична ситуація пов’язана з надмірним старінням покриття, яке не бачило капітального ремонту десятиліттями.

Фахівці зазначають, що ямковість на дорогах виникає непрогнозовано, проте взимку цей процес прискорюється. Головними факторами "сходу" асфальту разом зі снігом називають:

  • зношеність покриття - більшість вулиць Києва капітально не ремонтували по 20-30 років, що призвело до глибокого руйнування дорожнього одягу;
  • погодні умови - часті цикли замерзання та розмерзання води в тріщинах;
  • навантаження - неконтрольований рух великовагового транспорту містом.

Водночас у компанії підкреслюють: на ділянках, де капремонт проводили протягом останніх 5-7 років, серйозних пошкоджень майже немає.

Де вже тривають роботи

Попри обмежене фінансування в умовах війни, ремонтні бригади вже вийшли на дороги в усіх районах Києва. Пріоритет надають магістралям загальноміського значення та вулицям, якими курсує громадський транспорт.

Станом на сьогодні дорожники вже відремонтували понад 8 200 квадратних метрів покриття. З настанням стабільного тепла почнуться роботи з герметизації тріщин, що має запобігти подальшому розриву полотна.

Раніше РБК-Україна писало, що на міжнародних і національних трасах в Україні, зокрема у прифронтових регіонах, вже розпочали ямковий ремонт, який планують завершити до 1 червня 2026 року. На ці роботи уряд також виділив додаткові 3 млрд гривень з резервного фонду.

Зокрема, у Київській області аварійний ямковий ремонт доріг проводять із використанням "холодного" асфальту. Такий метод застосовують взимку через погодні умови, щоб швидко усунути ями і забезпечити проїзність доріг, а після потепління покриття планують відновлювати вже "гарячим" асфальтом.

