Ремонта не было по 20-30 лет. Стало известно, почему дороги в Киеве - в ужасном состоянии

После зимы состояние столичных дорог существенно ухудшилось. На многих участках асфальт разваливается вместе с прилегающими конструкциями, а время в пути для водителей выросло втрое.

РБК-Украина в материале "Миллиарды на ямы. Как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт" разбиралось в причинах проблем на автодорогах.

Главное: Причина коллапса: Отсутствие своевременных капитальных работ в течение 20-30 лет привело к старению материалов.

Отсутствие своевременных капитальных работ в течение 20-30 лет привело к старению материалов. Масштаб: На отдельных участках, в частности на Окружной, разрушаются даже бетонные отбойники.

На отдельных участках, в частности на Окружной, разрушаются даже бетонные отбойники. Текущее состояние: За зиму количество ям значительно возросло по сравнению с теплым периодом.

За зиму количество ям значительно возросло по сравнению с теплым периодом. Выполненные работы: ДЭУ уже восстановили 8 269 кв. м дорог; ямочный ремонт продолжается и в Киевской области.

ДЭУ уже восстановили 8 269 кв. м дорог; ямочный ремонт продолжается и в Киевской области. Стандарты: Качественно уложенный асфальт в Киеве служит 5-7 лет, хотя по норме должен держаться минимум 3 года.

Основные причины разрушения

КК "Киевавтодор" объясняет, что критическая ситуация связана с чрезмерным старением покрытия, которое не видело капитального ремонта десятилетиями.

Специалисты отмечают, что ямочность на дорогах возникает непрогнозируемо, однако зимой этот процесс ускоряется. Главными факторами "схода" асфальта вместе со снегом называют:

изношенность покрытия - большинство улиц Киева капитально не ремонтировали по 20-30 лет, что привело к глубокому разрушению дорожной одежды;

- большинство улиц Киева капитально не ремонтировали по 20-30 лет, что привело к глубокому разрушению дорожной одежды; погодные условия - частые циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах;

- частые циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах; нагрузки - неконтролируемое движение тяжеловесного транспорта по городу.

В то же время в компании подчеркивают: на участках, где капремонт проводили в течение последних 5-7 лет, серьезных повреждений почти нет.

Где уже продолжаются работы

Несмотря на ограниченное финансирование в условиях войны, ремонтные бригады уже вышли на дороги во всех районах Киева. Приоритет предоставляют магистралям общегородского значения и улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

На сегодня дорожники уже отремонтировали более 8 200 квадратных метров покрытия. С наступлением стабильного тепла начнутся работы по герметизации трещин, что должно предотвратить дальнейший разрыв полотна.