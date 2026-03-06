ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ремонта не было по 20-30 лет. Стало известно, почему дороги в Киеве - в ужасном состоянии

12:03 06.03.2026 Пт
3 мин
После зимы ямы появились даже там, где асфальт еще держался
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Ремонта не было по 20-30 лет. Стало известно, почему дороги в Киеве - в ужасном состоянии Фото: Ремонт дорог в Киеве (facebook.com/kyivavtodor)

После зимы состояние столичных дорог существенно ухудшилось. На многих участках асфальт разваливается вместе с прилегающими конструкциями, а время в пути для водителей выросло втрое.

РБК-Украина в материале "Миллиарды на ямы. Как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт" разбиралось в причинах проблем на автодорогах.

Читайте также: Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют "подлатать" до июня

Главное:

  • Причина коллапса: Отсутствие своевременных капитальных работ в течение 20-30 лет привело к старению материалов.
  • Масштаб: На отдельных участках, в частности на Окружной, разрушаются даже бетонные отбойники.
  • Текущее состояние: За зиму количество ям значительно возросло по сравнению с теплым периодом.
  • Выполненные работы: ДЭУ уже восстановили 8 269 кв. м дорог; ямочный ремонт продолжается и в Киевской области.
  • Стандарты: Качественно уложенный асфальт в Киеве служит 5-7 лет, хотя по норме должен держаться минимум 3 года.

Основные причины разрушения

КК "Киевавтодор" объясняет, что критическая ситуация связана с чрезмерным старением покрытия, которое не видело капитального ремонта десятилетиями.

Специалисты отмечают, что ямочность на дорогах возникает непрогнозируемо, однако зимой этот процесс ускоряется. Главными факторами "схода" асфальта вместе со снегом называют:

  • изношенность покрытия - большинство улиц Киева капитально не ремонтировали по 20-30 лет, что привело к глубокому разрушению дорожной одежды;
  • погодные условия - частые циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах;
  • нагрузки - неконтролируемое движение тяжеловесного транспорта по городу.

В то же время в компании подчеркивают: на участках, где капремонт проводили в течение последних 5-7 лет, серьезных повреждений почти нет.

Где уже продолжаются работы

Несмотря на ограниченное финансирование в условиях войны, ремонтные бригады уже вышли на дороги во всех районах Киева. Приоритет предоставляют магистралям общегородского значения и улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

На сегодня дорожники уже отремонтировали более 8 200 квадратных метров покрытия. С наступлением стабильного тепла начнутся работы по герметизации трещин, что должно предотвратить дальнейший разрыв полотна.

Ранее РБК-Украина писало, что на международных и национальных трассах в Украине, в частности в прифронтовых регионах, уже начали ямочный ремонт, который планируют завершить до 1 июня 2026 года. На эти работы правительство также выделило дополнительные 3 млрд гривен из резервного фонда.

В частности, в Киевской области аварийный ямочный ремонт дорог проводят с использованием "холодного" асфальта. Такой метод применяют зимой из-за погодных условий, чтобы быстро устранить ямы и обеспечить проездность дорог, а после потепления покрытие планируют восстанавливать уже "горячим" асфальтом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Дорожный фонд
Новости
Куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто Ощадбанка: источник РБК-Украина назвал место
Куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто Ощадбанка: источник РБК-Украина назвал место
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине