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Из-за ремонтных работ в Киеве без света останется большое количество домов

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Киев, Четверг 07 октября 2021 04:18
Из-за ремонтных работ в Киеве без света останется большое количество домов Фото: из-за ремонтных работ 7 октября в Киеве без света останется большое количество домов (dtek-kem.com.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Киеве без света 7 октября из-за ремонтных работ и технического переоснащения электросетей останутся многие объекты. Это как частные, так и муниципальные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

Без электроэнергии в столице останутся десятки многоэтажных домов, частный сектор, некоторые общественные заведения, торговые точки и предприятия.

Узнать подробно о том, где отключат электроэнергию и в котором часу, можно на сайте компании “ДТЭК Киевские электросети”.

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