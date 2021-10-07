Из-за ремонтных работ в Киеве без света останется большое количество домов
Фото: из-за ремонтных работ 7 октября в Киеве без света останется большое количество домов (dtek-kem.com.ua)
В Киеве без света 7 октября из-за ремонтных работ и технического переоснащения электросетей останутся многие объекты. Это как частные, так и муниципальные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".
Без электроэнергии в столице останутся десятки многоэтажных домов, частный сектор, некоторые общественные заведения, торговые точки и предприятия.
Узнать подробно о том, где отключат электроэнергию и в котором часу, можно на сайте компании “ДТЭК Киевские электросети”.