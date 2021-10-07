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Через ремонтні роботи у Києві без світла залишиться велика кількість будинків

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 04:18
Через ремонтні роботи у Києві без світла залишиться велика кількість будинків
Автор: Анна Полисученко

У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж залишаться багато об’єктів. Це як приватні, так і муніципальні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".

Без електроенергії у столиці залишаться десятки багатоповерхових будинків, приватний сектор, деякі громадські заклади, торговельні точки та підприємства.

Дізнатися детально про те, де відключать електроенергію та о котрій годині, можна на сайті компанії “ДТЕК Київські електромережі”.

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