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На ремонтній базі росіян у Маріуполі пролунав вибух

Ілюстративне фото: на ремонтній базі росіян у Маріуполі пролунав вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 17 листопада у Маріуполі пролунав потужний вибух на ремонтній базі російських окупантів. Внаслідок вибуху здетонували боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Приблизно в 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою", - написав він.

За його словами, на місце події вже прибувають рятувальники та швидкі. Дані про втрати ворога уточнюються.

"Джерела Маріупольського Спротиву вказують на "дупорукість" окупантів, як причину вибуху. Коли окупанти ліквідують самі себе - це подвійний успіх і задоволення", - додав він.

Нагадаємо, що після відступу окупантів з Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості ворожих військ. Місто впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу загарбників.

Окрім того, росіяни перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій.

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МаріупольВибухВійна Росії проти України