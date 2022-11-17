На ремонтной базе россиян в Мариуполе раздался взрыв

"Приблизительно в 10:56 в Левобережном районе на ремонтной базе оккупантов, расположенной между ул. Азовстальская и с. Виноградное раздался мощный взрыв. Сообщают о детонации БК при ремонтных работах с тяжелой техникой", - написал он.

По его словам, на место происшествия уже прибывают спасатели и скорые. Данные о потерях врага уточняются.

"Источники Мариупольского Сопротивления указывают на "рукожопость" оккупантов, как причину взрыва. Когда оккупанты ликвидируют сами себя - это двойной успех и удовольствие", - добавил он.

Напомним, что после отступления оккупантов из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества вражеских войск. Город уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу захватчиков.

Кроме того, россияне превратили Мариуполь в перекресток ротаций.

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