Ремонти та ярмарки у Києві: де з 15 серпня обмежать рух і змінять маршрути транспорту

У Києві з 15 серпня частково перекриють рух на Європейській площі та вулиці Золотоустівській, а цими вихідними низка автобусів і тролейбус № 34 змінять маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
За даними КК "Київавтодор", у столиці розпочинаються чергові етапи ремонтних робіт на проїжджій частині.
Європейська площа - обмеження діятимуть з 15 до 23 серпня. Працівники дорожньо-експлуатаційного управління виконають поточний ремонт поетапно та почергово, тому повного перекриття руху не планується.
Вулиця Золотоустівська - рух частково обмежуватимуть з 17 до 31 серпня. Ремонт асфальтобетонного покриття триватиме на ділянці від вулиці Павлівської до будинку № 14.
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.
Через проведення продовольчих ярмарків на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та Ігоря Юхновського КП "Київпастранс" змінює схеми руху декількох маршрутів.
Схема руху на суботу, 15 серпня:
Автобус № 39 - курсуватиме від просп. Голосіївського через просп. Науки до вул. Лисогірської (до розв'язки з вул. Ракетною та Панорамною), далі - пров. Лисогірський. У зворотному напрямку - без змін.
Автобус № 98 - вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6.
Автобус № 110 - вул. Радунська (зворотно: вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. "Площа Українських Героїв".
Тролейбус № 34 - курсуватиме від вул. Північної до просп. Степана Бандери.
Схема руху на неділю, 16 серпня:
Автобус № 31 - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Митрофана Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська.
Автобуси № 110, 112 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук’янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами (у зворотному напрямку без змін).
Нагадаємо, що в столиці триває активний сезон відновлення шляхопроводів та магістралей. Крім обмежень на Європейській площі та вулиці Золотоустівській, у місті діє низка інших локальних перекриттів руху.
Зокрема, у Києві готують обмеження руху через ремонт на естакаді Південного мосту, де роботи на покритті триватимуть кілька днів.
Також у Києві з 10 серпня обмежили рух проспектами Голосіївським та Романа Шухевича. Через масштабний ремонт асфальтобетонного покриття часткове перекриття транспорту на цих ділянках триватиме до осені.