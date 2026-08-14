Ремонты и ярмарки в Киеве: где с 15 августа ограничат движение и изменят маршруты транспорта

Ремонтные работы

По данным УК "Киевавтодор", в столице открываются очередные этапы ремонтных работ на проезжей части.

Европейская площадь - ограничения будут действовать с 15 по 23 августа. Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления выполнят текущий ремонт поэтапно и поочередно, поэтому полного перекрытия движения не планируется.

Улица Златоустовская - движение будут частично ограничивать с 17 по 31 августа. Ремонт асфальтобетонного покрытия будет продолжаться на участке от улицы Павловской до дома №14.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Изменения в работе общественного транспорта

Из-за проведения продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Татарской, Иорданской, Сержа Лифаря и Игоря Юхновского КП "Киевпасстранс" меняет схемы движения нескольких маршрутов.

Схема движения на субботу, 15 августа:

Автобус № 39 - будет курсировать от просп. Голосеевского через просп. Науки по ул. Лысогорской (до развязки с ул. Ракетной и Панорамной), далее - пер. Лысогорский. В обратном направлении - без изменений.

Автобус № 98 - ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака - ул. Александры Экстер - просп. Червоной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6.

Автобус № 110 - ул. Радунская (обратно: ул. Радунская - ул. Лисковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака - ул. Александры Экстер - просп. Червоной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

Троллейбус № 34 - будет курсировать от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

Схема движения на воскресенье, 16 августа

Автобус № 31 - ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Митрофана Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарский.

Автобусы № 110, 112 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной по своим маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам (в обратном направлении без изменений).