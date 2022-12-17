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Ремонт ускладнює погода. Влада розповіла про ситуацію з електроенергією в Київській області

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Київська область, Субота 17 грудня 2022 13:50
Ремонт ускладнює погода. Влада розповіла про ситуацію з електроенергією в Київській області Фото: влада розповіла про ситуацію з електроенергією в Київській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Київщині тривають відновлювальні роботи після вчорашніх ракетних ударів по об'єктах енергетики. На даний момент близько 50% регіону залишається без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВ Олексія Кулеби.

Кулеба розповів, що відновлювальний процес ускладнюють погодні умови - дощ зі снігом призводять до зледеніння та урвищ ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

"За рішенням "Укренерго" у Київській області продовжуються екстрені відключення електропостачання. Близько 50% регіону без світла ", - зазначив він.

Кулеба також нагадав, що в області працює 400 "Пунктів Незламності", де мешканці можуть підзарядитися та дізнатися про актуальні новини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ранок 17 грудня у Києві вже відновили водопостачання та запустили метро після ракетного удару у п'ятницю, 16 грудня . А ось тепло та світло є не у всіх.

Також ми писали, що другого дня після дев'ятої масованої ракетної атаки російських окупантівдефіцит електроенергії в системі все ще залишається значним. В усіх регіонах діють відключення світла.

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Київська область Електроенергія
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