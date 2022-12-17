У Києві відновили водопостачання та роботу метро. Яка ситуація у столиці зараз
На ранок суботи, 17 грудня, у Києві вже відновили водопостачання та запустили метро після ракетного удару у п'ятницю, 16 грудня. А ось тепло та світло є не у всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Вода і метро
"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці", - написав він.
Також сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро.
Теплопостачання
За словами мера половина киян - вже з теплом.
"І ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста", - додав Кличко.
Світло
Як розповів очільник столиці, з енергопостачанням наразі 2/3 киян. Наразі графіки не діють, світло вимикають аварійно.
"Графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії - значний. І енергетики просять і надалі економити", - підкреслив мер.
Раніше повідомлялося, що метро у Києві продовжує працювати лише як укриття. У столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.
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