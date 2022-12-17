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Около половины Киевской области остается без света. Ремонт усложняет погода, - ОВА

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Киевская область, Суббота 17 декабря 2022 13:50
Около половины Киевской области остается без света. Ремонт усложняет погода, - ОВА Фото: власти рассказали о ситуации с электроэнергией в Киевской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области продолжаются восстановительные работы после вчерашних ракетных ударов по объектам энергетики. На данный момент около 50% региона остается без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Кулеба рассказал, что восстановительный процесс усложняют погодные условия - дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме.

"По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света", - отметил он.

Кулеба также напомнил, что в области работает 400 "Пунктів Незламності", где жители могут подзарядиться и узнать актуальные новости.

Напомним, ранее сообщалось, что на утро 17 декабря в Киеве уже восстановили водоснабжение и запустили метро после ракетного удара в пятницу, 16 декабря. А вот тепло и свет есть не у всех.

Также мы писали, что на второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света.

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Киевская область Электроэнергия
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