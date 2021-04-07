Ремонт ОП після акції на Банковій коштуватиме півтора мільйона гривень
Державне управління справами оцінило роботи з ремонту і відновленню будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка. Роботи коштуватимуть майже 1,6 млн гривень.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У цю суму входять:
- очищення (мийка) фасаду і площі - 297 тисяч гривень;
- ремонт дверних блоків (9 штук) - 1 158 600 гривень;
- ремонт вікон - 85 тисяч гривень;
- додаткові роботи та покриття ризиків - 30 810 гривень.
"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт по ремонту і відновленню конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративної будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення становить 1 571 610 млн гривень", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.
Раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.