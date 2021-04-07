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Ремонт ОП після акції на Банковій коштуватиме півтора мільйона гривень

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 23:42
Ремонт ОП після акції на Банковій коштуватиме півтора мільйона гривень Фото: заворушення під ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Державне управління справами оцінило роботи з ремонту і відновленню будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка. Роботи коштуватимуть майже 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У цю суму входять:

  • очищення (мийка) фасаду і площі - 297 тисяч гривень;
  • ремонт дверних блоків (9 штук) - 1 158 600 гривень;
  • ремонт вікон - 85 тисяч гривень;
  • додаткові роботи та покриття ризиків - 30 810 гривень.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт по ремонту і відновленню конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративної будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення становить 1 571 610 млн гривень", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.

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