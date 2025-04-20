Ремонт на головній вулиці столиці: Хрещатик частково перекриють майже на тиждень

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, що раніше цього місяця у центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні. Детальніше про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж не так давно в Києві вже обмежували рух транспорту Хрещатиком.

Зауважимо також, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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