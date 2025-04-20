Ремонт на главной улице столицы: Крещатик частично перекроют почти на неделю

Ограничения движения в Киеве

Напомним, что ранее в этом месяце в центре Киева частично перекрыли подземные переходы на три дня. Подробнее о причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же не так давно в Киеве уже ограничивали движение транспорта по Крещатику.

Заметим также, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.