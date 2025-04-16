У центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні: що сталося
Відсьогодні, 16 квітня, у кількох підземних переходах у центрі Києва частково обмежують рух пішоходів. Вони розташовані в районі Майдану Незалежності та Європейської площі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме й чому обмежують рух пішоходів
У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") частково обмежуватимуть рух пішоходів у підземних переходах у центрі Києва:
- на Майдані Незалежності;
- на Європейській площі.
Зміни для містян і гостей столиці запроваджують з 16 до 18 квітня (включно).
"У цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі", - пояснили громадянам.
В які години та в яких переходах діють обмеження
Згідно з опублікованою КМДА інформацією, обмеження для пішоходів діятимуть:
- 16 квітня - з 8:00 до 17:00 - у підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності (зі сторони Лядських воріт);
- 16, 17 та 18 квітня - з 8:00 до 17:00 - у підземному пішохідному переході на Європейській площі (зі сторони виходу на Володимирський узвіз).
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у центрі Києва - на вулиці Хрещатик - з 15 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Їздити згідно із запровадженими змінами водіям доведеться в окремі дні та години.
Читайте також, як працюють світлофори для людей із порушенням зору, що з'явились у столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.