У центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні: що сталося

Відсьогодні, 16 квітня, у кількох підземних переходах у центрі Києва частково обмежують рух пішоходів. Вони розташовані в районі Майдану Незалежності та Європейської площі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі КМДА.

Згідно з опублікованою КМДА інформацією, обмеження для пішоходів діятимуть:

"У цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі", - пояснили громадянам.

Зміни для містян і гостей столиці запроваджують з 16 до 18 квітня (включно).

У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") частково обмежуватимуть рух пішоходів у підземних переходах у центрі Києва:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у центрі Києва - на вулиці Хрещатик - з 15 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Їздити згідно із запровадженими змінами водіям доведеться в окремі дні та години.

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