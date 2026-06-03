Ремонт доріг вийшов на рекордні показники: за які траси візьмуться далі

В Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на дорогах національного та міжнародного значення. Обсяг робіт став "безпрецедентним" за весь час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Вона розповіла, що загалом вдалося оновити 14 млн м² дорожнього полотна. За її словами, цей обсяг планових ремонтних робіт став "безпрецедентним і найвищим" за весь період повномасштабного вторгнення.
"Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації", - зазначила Свириденко.
Прем'єр підкреслила, що належний стан доріг є ключовим для безперебійного руху військових вантажів, стабільної роботи економіки та безпеки людей.
Нагадаємо, на початку року в Україні стартували масштабні роботи з відновлення автошляхів, які суттєво постраждали протягом зимового періоду.
У фокусі дорожніх служб опинилися насамперед ключові міжнародні траси та важливі логістичні маршрути оборонного значення, зокрема напрямки Київ - Чоп і Київ - Одеса.
Крім того, Україна отримає 230 млн євро від Європейського інвестиційного банку на модернізацію та відновлення дорожньої інфраструктури. Фінансову угоду вже підтримала Рада, визначивши міжнародні транспортні коридори як пріоритетні для фінансування.
Зазначимо, президент України наголосив на необхідності прискорення розв'язання проблем із дорогами в Київській і Чернігівській областях. Він зауважив, що йдеться не тільки про цивільну інфраструктуру, а й про військову логістику та евакуацію поранених.