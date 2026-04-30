Ремонт чи "голі стіни": як стан квартири впливає на ціну в різних районах Києва

08:00 30.04.2026 Чт
3 хв
Скільки коштує найдешевша квартира з ремонтом?
aimg Василина Копитко
У новобудовах "голі стіни" іноді коштують дорожче за готове житло у старому фонді (фото: Getty Images)

Наявність ремонту може як суттєво підвищити вартість житла, так і виявитися "безкоштовним бонусом". У деяких районах Києва квартири без оздоблення коштують навіть дорожче за готові аналоги через різницю у роках забудови.

Головне:

  • Ціновий розрив: на Печерську ремонт додає до вартості квартири 78 тис. доларів, що дорівнює ціні житла у спальних районах.
  • Парадокс районів: у Дніпровському та Святошинському районах "голі стіни" в новобудовах цінуються вище за готовий ремонт у старому фонді.
  • Вигода для покупця: на Оболоні купувати квартиру з готовим оздобленням дешевше, ніж робити ремонт самостійно.
  • Цінові полюси: найдешевша квартира з ремонтом у Києві коштує 47 тис. доларів (Деснянський р-н), найдорожча - 165 тис. доларів (Печерськ).

Де ремонт коштує як ціла квартира

Найвідчутніша різниця у ціні зафіксована на Печерську. Тут готова трикімнатна квартира з оздобленням в середньому коштує на 27% (78 тис. доларів) дорожче, ніж житло без ремонту.

Для порівняння: цієї суми достатньо для купівлі двокімнатної квартири у Деснянському чи Святошинському районах.

Схожа тенденція спостерігається і в інших престижних районах:

  • Солом’янський: ремонт додає до вартості "однушки" майже 47%;
  • Подільський та Голосіївський: готовність квартири до життя підвищує ціну на 30-40%.

Аномалії ринку: чому "бетон" буває дорожчим

У Дніпровському та Святошинському районах зафіксована нетипова ситуація: житло без ремонту часто коштує дорожче, ніж з ним. Зокрема, у Дніпровському районі 3-кімнатна квартира з "голими стінами" може обійтися на 15 тис. доларів дорожче за варіант із оздобленням.

Експерти пояснюють це тим, що квартири без ремонту зазвичай розташовані у сучасних новобудовах із підземними паркінгами та автономними комунікаціями. Водночас варіанти "з ремонтом" часто пропонуються у старому житловому фонді.

Середня ціна квартири на ринку за станом ремонту (скриншот ЛУН)

Варіанти "з ремонтом у подарунок"

В Оболонському районі різниця між однокімнатною квартирою з ремонтом та без нього становить лише 5,2 тис. доларів.

Враховуючи, що мінімальна вартість ремонтних робіт на вторинці стартує від 250-300 доларів за кв. м (мінімум 7,5-9 тис. доларів за об'єкт), купівля готового житла тут є економічно вигіднішою.

Також незначна різниця у ціні спостерігається у Деснянському та Святошинському районах - від 9 тис. до 11 тис. доларів відповідно.

Найдешевше та найдорожче житло

За даними статистики, найдоступніші варіанти на вторинному ринку зосереджені у Деснянському районі: "однушка" з ремонтом тут коштує в середньому 47 тис. доларів.

Найдорожчим залишається Печерський район, де аналогічне житло обійдеться у 165 тис. доларів.

Читайте також про те, що в Україні подорожчала довгострокова оренда приватних будинків, у деяких окремих містах - майже вдвічі. Найбільше ціни зросли у Запоріжжі, однак найдорожчим містом залишається Київ.

Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Основна причина цього - високий попит і відносна безпека регіону.

