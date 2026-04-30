Ремонт или "голые стены": как состояние квартиры влияет на цену в разных районах Киева
Наличие ремонта может как существенно повысить стоимость жилья, так и оказаться "бесплатным бонусом". В некоторых районах Киева квартиры без отделки стоят даже дороже готовых аналогов из-за разницы в годах застройки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Ценовой разрыв: на Печерске ремонт добавляет к стоимости квартиры 78 тыс. долларов, что равно цене жилья в спальных районах.
- Парадокс районов: в Днепровском и Святошинском районах "голые стены" в новостройках ценятся выше готового ремонта в старом фонде.
- Выгода для покупателя: на Оболони покупать квартиру с готовой отделкой дешевле, чем делать ремонт самостоятельно.
- Ценовые полюса: самая дешевая квартира с ремонтом в Киеве стоит 47 тыс. долларов (Деснянский р-н), самая дорогая - 165 тыс. долларов (Печерск).
Где ремонт стоит как целая квартира
Самая ощутимая разница в цене зафиксирована на Печерске. Здесь готовая трехкомнатная квартира с отделкой в среднем стоит на 27% (78 тыс. долларов) дороже, чем жилье без ремонта.
Для сравнения: этой суммы достаточно для покупки двухкомнатной квартиры в Деснянском или Святошинском районах.
Похожая тенденция наблюдается и в других престижных районах:
- Соломенский: ремонт добавляет к стоимости "однушки" почти 47%;
- Подольский и Голосеевский: готовность квартиры к жизни повышает цену на 30-40%.
Аномалии рынка: почему "бетон" бывает дороже
В Днепровском и Святошинском районах зафиксирована нетипичная ситуация: жилье без ремонта часто стоит дороже, чем с ним. В частности, в Днепровском районе 3-комнатная квартира с "голыми стенами" может обойтись на 15 тыс. долларов дороже варианта с отделкой.
Эксперты объясняют это тем, что квартиры без ремонта обычно расположены в современных новостройках с подземными паркингами и автономными коммуникациями. В то же время варианты "с ремонтом" часто предлагаются в старом жилом фонде.
Средняя цена квартиры на рынке по состоянию ремонта (скриншот ЛУН)
Варианты "с ремонтом в подарок"
В Оболонском районе разница между однокомнатной квартирой с ремонтом и без него составляет всего 5,2 тыс. долларов.
Учитывая, что минимальная стоимость ремонтных работ на вторичке стартует от 250-300 долларов за кв. м (минимум 7,5-9 тыс. долларов за объект), покупка готового жилья здесь экономически выгоднее.
Также незначительная разница в цене наблюдается в Деснянском и Святошинском районах - от 9 тыс. до 11 тыс. долларов соответственно.
Самое дешевое и самое дорогое жилье
По данным статистики, самые доступные варианты на вторичном рынке сосредоточены в Деснянском районе: "однушка" с ремонтом здесь стоит в среднем 47 тыс. долларов.
Самым дорогим остается Печерский район, где аналогичное жилье обойдется в 165 тыс. долларов.
