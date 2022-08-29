Ремонт на аварийном участке под Тернополем будет длиться до вечера (карта объезда)

Восстановление участка из-за схождения грузового поезда с рельсов вблизи Тернополя будет длиться, по меньшей мере, до вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Ситуация сейчас следующая. Восстановление участка вблизи Тернополя будет продолжаться как минимум до вечера", - говорится в сообщении.
По данным УЗ, поезда западного направления следуют с ускорением на всех возможных участках, чтобы сократить отставание.
Обновления по задержкам можно посмотреть по ссылке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате в пути задержится ряд поездов дальнего следования.
Позже стало известно, что из-за схождения грузового поезда с рельсов в Тернопольской области будет ограничено движение для всех поездов львовского направления.
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