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Ремонт на аварийном участке под Тернополем будет длиться до вечера (карта объезда)

Фото: работы на участке схождения вагонов в Тернопольской области продолжаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Восстановление участка из-за схождения грузового поезда с рельсов вблизи Тернополя будет длиться, по меньшей мере, до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Ситуация сейчас следующая. Восстановление участка вблизи Тернополя будет продолжаться как минимум до вечера", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, поезда западного направления следуют с ускорением на всех возможных участках, чтобы сократить отставание.

Обновления по задержкам можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате в пути задержится ряд поездов дальнего следования.

Позже стало известно, что из-за схождения грузового поезда с рельсов в Тернопольской области будет ограничено движение для всех поездов львовского направления.

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Укрзализныця