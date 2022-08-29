RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ремонт на аварійній ділянці під Тернополем триватиме до вечора (карта об'їзду)

Фото: роботи на ділянці сходження вагонів у Тернопільській області продовжуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відновлення ділянки через сходження вантажного потягу з рейок поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Ситуація наразі наступна. Відновлення ділянки поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними УЗ, потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.

Оновлення по затримках можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті в дорозі затримається ряд поїздів далекого прямування.

Згодом стало відомо, що через сходження вантажного поїзда з рейок у Тернопільській області буде обмежено рух для всіх поїздів львівського напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця