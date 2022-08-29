Ремонт на аварійній ділянці під Тернополем триватиме до вечора (карта об'їзду)

Відновлення ділянки через сходження вантажного потягу з рейок поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Ситуація наразі наступна. Відновлення ділянки поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора", - йдеться в повідомленні.
Наразі, за даними УЗ, потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.
Оновлення по затримках можна подивитись за посиланням.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті в дорозі затримається ряд поїздів далекого прямування.
Згодом стало відомо, що через сходження вантажного поїзда з рейок у Тернопільській області буде обмежено рух для всіх поїздів львівського напрямку.
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