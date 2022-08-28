Из-за аварии возле Тернополя ограничат движение поездов на Львов
Из-за схождения грузового поезда с рельсов в Тернопольской области будет ограничено движение для всех поездов львовского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".
Сообщается, что на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина ограничат движение для всех поездов львовского направления.
"Если вы ждете свой рейс на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь-Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку", - отметили в УЗ.
Также сообщается, что ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев-Шепетовку-Здолбунов и задержится в пути.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате в пути задержится ряд поездов дальнего следования.
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