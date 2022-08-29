ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ремонт на аварийном участке под Тернополем будет длиться до вечера (карта объезда)

Новина українською →
Тернополь, Понедельник 29 августа 2022 11:48
Ремонт на аварийном участке под Тернополем будет длиться до вечера (карта объезда) Фото: работы на участке схождения вагонов в Тернопольской области продолжаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Восстановление участка из-за схождения грузового поезда с рельсов вблизи Тернополя будет длиться, по меньшей мере, до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Ремонт на аварийном участке под Тернополем будет длиться до вечера (карта объезда)

"Ситуация сейчас следующая. Восстановление участка вблизи Тернополя будет продолжаться как минимум до вечера", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, поезда западного направления следуют с ускорением на всех возможных участках, чтобы сократить отставание.

Обновления по задержкам можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате в пути задержится ряд поездов дальнего следования.

Позже стало известно, что из-за схождения грузового поезда с рельсов в Тернопольской области будет ограничено движение для всех поездов львовского направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ